Первые обновления появились на инвестиционной карте Нижегородской области в рамках внедрения «Регионального инвестиционного стандарта». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Один из самых важных вопросов для инвестора при выборе участка – наличие точек подключения к сетям, - отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - Сейчас на карту добавлено более 480 объектов газо-, тепло- и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Их количество на карте будет увеличиваться по мере сбора и актуализации данных по объектам.

Также на этой карте можно найти информацию об объектах транспортной и инженерной инфраструктуры, средних тарифах на подключение к коммунальным сетям и месторождениях полезных ископаемых на территории региона. Вся информация вносится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями. Увидеть карту можно на инвестиционном портале Нижегородской области.