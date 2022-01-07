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Общество7 января 2022 14:25

Первые обновления появились на инвестиционной карте Нижегородской области

На ней инвесторы смогут выбрать подходящие под их проекты земельные участки
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Первые обновления появились на инвестиционной карте Нижегородской области в рамках внедрения «Регионального инвестиционного стандарта». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Один из самых важных вопросов для инвестора при выборе участка – наличие точек подключения к сетям, - отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - Сейчас на карту добавлено более 480 объектов газо-, тепло- и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Их количество на карте будет увеличиваться по мере сбора и актуализации данных по объектам.

Также на этой карте можно найти информацию об объектах транспортной и инженерной инфраструктуры, средних тарифах на подключение к коммунальным сетям и месторождениях полезных ископаемых на территории региона. Вся информация вносится в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями. Увидеть карту можно на инвестиционном портале Нижегородской области.