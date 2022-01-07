Нижегородцы пожаловались на бурундука-вымогателя, разгуливающего по Большой Покровской. ФОТО: https://vk.com/nn800

Нижегородцы в очередной раз пожаловались на животных-аниматоров, вымогающих у них деньги на Большой Покровской. На этот на вымогательстве попался бурундук.

- Наглые "животные" ходят по Покре. Вымогают деньги, не стесняясь, - пожаловались нижегородцы в группе «Нижний Новгород». - Вчера встретили одного коня, думала нам просто "повезло" нарваться на одного. А сегодня бурундука встретили. Неприятно маленькому ребёнку объяснять, что на нём наживается весь этот меховой скот. И ведь не предупреждает никто заранее, что съемка платная. Напрямую к ребёнку обращаются.

Напомним, ранее мы писали о проверке в отношении этих животных-аниматоров. 17 декабря граждане сообщили, что на улице Большой Покровской к ним приставали люди в костюмах лошадей, похожих на героев известного мультфильма. Стражи порядка выехали по указанному адресу, внимательно выслушали граждан, а затем доставили аниматоров в городской отдел полиции №5. Там аниматоров опросили и провели с ними профилактические беседы. В действиях этих лиц полицейские усмотрели признаки нарушения авторских прав.