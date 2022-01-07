Нижегородцы пожаловались на огромные очереди на Нижегородской ярмарке. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Главной праздничной площадкой в этом году стала Нижегородская ярмарка. Там расположен самый большой в городе каток, новогодняя ярмарка и резиденция Деда Мороза. Вот только, чтобы попасть на территорию новогодней сказки, нижегородцы вынуждены стоять в огромных очередях.

- Знакомые вчера были с ребёнком! Хотели показать новогоднюю сказку! В диком ужасе уехали с Нижегородской Ярмарки! Снег не убран, каша по колено, никто не чистит! Народ ходит по головам друг друга, - возмутилась в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» Оля Рузова.

- В резиденцию Деда мороза не попадёшь, стояли в очереди час, плюнули, замерзли и уехали домой, - согласилась Татьяна Боянова.

Напомним, ранее мы писали о прошедшем в Нижнем Новгороде параде ростовых кукол. Огромные фигуры вчера прошлись по Большой Покровской. Сегодня планируется продолжение шествия.