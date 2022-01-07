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Происшествия7 января 2022 9:06

38 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала новогодних праздников

Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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С начала новогодних праздников на территории Нижнего Новгорода было выявлено 38 нижегородцев, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Шестеро из них попались повторно и будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В соответствии с законодательством, нарушителям, севшим за руль в пьяном виде или отказавшихся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

При этом за повторное нарушение нижегородцы могут быть привлечены к уголовной ответственности. В этом случае им грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением водительских прав сроком до трех лет.