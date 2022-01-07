92 новых случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

По данным на 7 января, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 92 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус. рф

- Общее число зараженных с начала пандемии на сегодняшний день составляет 232 999 человек, - говорится в статистике, опубликованной на портале. – При этом Нижегородская область относится к тройке регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших – 0,04%.

За последние сутки в Нижегородской области выздоровели после коронавируса 542 человека. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 217 601 человек. К сожалению, не обошлось и без печальной статистики – за последние сутки от вируса скончались 22 человека.

Напомним, в последние дни на территории Нижегородской области фиксируется заметное снижение числа заболевших коронавирусом. На днях даже было зафиксировано рекордно низкое число в 85 человек за сутки.