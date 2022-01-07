Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев со светлым праздником Рождества. В своем обращении он напомнил об истории праздника и традициях его празднования в нашей стране.

- Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник исторически встроен в культурный код нашего народа, - отметил глава региона. - С ним связано множество интересных обычаев и традиций, наполненных яркими чувствами и эмоциями. Рождество всегда было временем надежды на преодоление долгой и суровой зимы, когда и взрослые, и дети ждали чуда и чего-то нового. Люди стремились украсить свои дома, посещали храмы, ходили друг к другу в гости, радовались теплу и свету.

По словам губернатора, даже во времена преследования веры значение праздника не угасало в душах миллионов жителей нашей огромной страны.

- Сегодня традиции, связанные с празднованием Рождества, вновь возвращаются в нашу жизнь. Мы вспоминаем, как отмечали Рождество наши предки, возрождаем традиции, связанные с благотворительностью. Такие моменты как нельзя лучше позволяют почувствовать единство и духовную связь, общность духовных и культурных истоков, - заявил Глеб Никитин. - Всем, кто празднует Рождество Христово, желаю здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, а рядом будут близкие и любящие люди!