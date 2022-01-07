Почти 21 тысячу кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за 6 января

Почти 21 тысячу кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Все коммунальные службы города были переведены в режим повышенной готовности, - сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В эти сутки на улицах города работало 346 единиц муниципальной техники и почти 700 дорожных рабочих. Основная часть работ была выполнена в ночь на 6 января. Остальное время дорожники сосредоточены на уборке второстепенных дорог.

Как рассказали в городском департаменте транспорта, сейчас идет просыпка дорог противогололедными материалами. Минувшей ночью продолжались работы по вывозу снега с городских улиц. Работают дорожные службы и сейчас. В связи с этим водителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог, так как это может осложнить работу.