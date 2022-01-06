7-летнего Егора из Нижнего Новгорода посвятили в пожарные в День его рождения

В торжественной обстановке Егора посвятили в пожарные. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники регионального ГУ МЧС исполнили мечту 7-летнего Егора Смирнова из Нижнего Новгорода, который хотел стать пожарным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее юный нижегородец написал письмо на ежегодную акцию «Елка желаний». Узнав об этом, спасатели решили исполнить желание мальчика прямо в его День рождения.

- 6 января малышу исполнилось 7 лет и его праздничное утро началось с чуда! Прямо к его дому в Новинках подъехали огнеборцы на «боевой» пожарной машине и забрали Егора вместе с его маленькой сестренкой Дариной и их мамой в небольшое, но очень увлекательное путешествие, - рассказали в пресс-службе.

Мальчику устроили большую экскурсию по части, в ходе которой рассказали о ее работе, продемонстрировали оснащение. Егор рассмотрел технику, посидел во всех автомобилях пожарной части.

После экскурсии состоялась торжественная часть. Мальчика облачили в форму пожарного и провели над ним традиционный ритуал посвящения в огнеборцы - полили водой из пожарных рукавов. После этого мальчику вручили подарки и вместе с семьей доставили его домой на пожарной машине.