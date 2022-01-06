Нижегородцы смогут попасть на бесплатный прием узких специалистов с 10 января

Прием будут вести специалисты десяти различных направлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцы смогут попасть на бесплатный прием узких специалистов в областном диагностическом центре с 10 января. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения в Instagram.

- В середине января ожидаем традиционный всплеск обращений к врачам, обострение хронических патологий. Поэтому мы приняли решение усилить оказание медицинской помощи нижегородцам, выделены дополнительные места для бесплатного приёма у врачей Диагностического центра, -говорится в сообщении.

Для нижегородцев будут работать гастроэнтеролог, гинеколог, кардиолог, нефролог, онколог, отоларинголог, офтальмолог, пульмонолог, уролог и эндокринолог. Полный список врачей указан на странице НОКДЦ.

КОНКРЕТНО

Прием пациентов будет проводиться по адресу Решетниковская, 2 (здание диагностического центра) по предварительной записи через портал медицинских услуг.