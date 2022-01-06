Почти 250 единиц техники расчищают снег в Нижнем Новгороде утром 6 января

Уборка снега продолжается в областном центре. Фото: нижннийновгород.рф

247 единиц дорожной техники убирают улицы Нижнего Новгорода по состоянию на утро 6 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы «Лобачевский».

Напомним, синоптики прогнозировали сильный снегопад в ночь с 5 на 6 сентября. Еще до его начала коммунальные службы города были переведены в усиленный режим работы. Как отметил мэр города, для обработки реагентами, расчистки улиц и вывоза снега привлекается максимальное количество техники.

- Первоначальное внимание уделяют сложным участкам -основным магистралям района, лестничным сходам, территориям у остановочных павильонов, - отметил мэр в своем Instagram.

У себя в сторис глава города опубликовал фото и видео о том как очищают от снега остановочные павильоны, тротуары в Ленинском районе, сквер на улице Премудрова перед ДК «Красная Этна», тротуары на улице Советской, прибордюрную полосу на улице Пролетарской, как посыпают противогололедные материалы в центре Сормова, на Мызинском мосту, Окском съезде, улицах Ванеева и других локациях города. Предоставлены видеоотчеты по работе ротора на улице Ярошенко и вывозу снега с улицы Чаадаева с использованием лапового погрузчика.

Нижегородцы продолжают сообщать мэру о проблемных участках на территории города. Поступающие заявки принимаются в работу. Работы по расчистке города от снега будут продолжены.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в Нижнем Новгороде объявлен режим повышенной готовности.