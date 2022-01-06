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Общество6 января 2022 7:37

Опубликован график рождественских богослужений в храмах Нижнего Новгорода

Богослужения начнутся до полуночи
Источник:kp.ru
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Богослужения начнутся в храмах Нижнего Новгорода в Рождественский сочельник 6 января, об этом сообщает Нижегородская митрополия РПЦ.

В ночь с 6 на 7 января православные отмечают Рождество Христово – праздник, который входит в число Господских двунадесятых праздников. Он посвящен важному библейскому событию - рождению Иисуса Христа.

Так, в 23:45 богослужения начнутся в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке.

-Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию, - подчеркнули в Нижегородской митрополии.

Параллельно Рождественские богослужения будут проводиться и в других храмах и монастырях областного центра. График богослужений можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.