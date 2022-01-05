Четверо выживших участников ДТП в Лысковском районе оказались жителями Чувашии

Четверо участников автомобильной аварии в Лысковском районе оказались жителями Чувашии. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил источник в региональном Минздраве.

- Все четверо, включая детей, являются жителями Республики Чувашии, от госпитализации в Лысковскую ЦРБ отказались, планируют продолжить лечение по месту жительства, уже направляются туда в сопровождении родственников, - рассказал собеседник.

Пятый пострадавший, скорее всего, является единственным выжившим пассажиром «Рено». О нем ничего не известно кроме того, что он получил тяжелую сочетанную травму.

Напомним, авария произошла днем 5 января. В результате погиб водитель «Рено» и две его пассажирки.