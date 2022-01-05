Нижегородские экологи проверят образовавшуюся в Артемовских лугах свалку

Свалку бытовых отходов на территории Артемовских лугов в Нижнем Новгороде намерены проверить. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили в Минэкологии региона.

О происходящем нижегородским экологам стало известно в конце декабря. Примерно тогда же информация начала появляться в региональных СМИ и пабликах в соцсетях.

-Сообщение о данном несанкционированном сбросе поступило в министерство экологии и природных ресурсов 29 декабря 2021 года. В этот же день специалисты ведомства выехали на место, осмотрели территорию, ведомством были начаты контрольно-надзорные мероприятия, - уточнили в Министерстве.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что нелегальную свалку нашли в Богородском районе области.