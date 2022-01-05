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Происшествия5 января 2022 17:20

Количество пострадавших в ДТП в Лысковском районе увеличилось до пяти человек

В автомобиле виновника аварии есть выживший
Мария СОРОКИНА
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Пятеро человек пострадали в ДТП в Лысковском районе Нижегородской области 5 января. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили в ОПДД и ОАР регионального УГИБДД.

Собеседник подтвердил, что в результате аварии в Фольксвагене пострадали четверо – двое взрослых и двое малолетних детей, однако уточнил, что и в «Рено» есть выживший.

- В одном автомобиле трое погибших, один раненый, и во втором автомобиле – четверо человек получили ранения. Соответственно, пострадавших пятеро, - подчеркнул собеседник.

Напомним, смертельная авария произошла в дневное время. В результате пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Свою проверку организовала и региональная прокуратура.