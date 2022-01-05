Собственника могут оштрафовать за самовольный снос исторического здания на улице Черниговской

Демонтажные работы на объекте уже начаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историческое здание начали сносить на улице Черниговской, 10 в Нижнем Новгороде днем 4 декабря. Об этом сообщила нижегородка Анна Нистратова на своей странице в соцсетях.

-На улице Черниговская начался «редевелопмент» в нашем привычном стиле. У меня нет слов. Марина Ракова, Анна Давыдова, может быть, вы знаете почему это так происходит, - написала она и в подтверждение своих слов прикрепила короткое видео с работой экскаватора.

Градозащитница Анна Давыдова, в свою очередь, ответила, что выдавалось решение архитектурного совета о приспособлении этого здания, а разрешения на снос нет.

Корреспондент «КП-Нижний Новгород» попытался разобраться в этой ситуации и направил запрос в региональное Минграддеятельности. Были получены ответы из нескольких инстанций. Так, в самом Минграде ответили, что здание не является архитектурным памятником и его, конечно, можно снести, но должно быть получено разрешение на снос, чего собственник не сделал. Между тем, еще 28 сентября на заседании экспертного совета было объявлено, что снос дома недопустим, так как он относится к градообразующим объектам и формирует архитектурный облик улицы Черниговской.

-На Экспертном совете было рекомендовано провести дополнительное обследование состояния несущих конструкций, а также провести анализ произошедших изменений в первоначальном архитектурном облике здания, проект его реконструкции представить на архитектурный совет при Министерстве. Архитектурно-градостроительное решение реконструкции здания для рассмотрения на Архитектурном совете и в министерство не представлялись. Подтверждающей информации об аварийности либо ветхости здания в адрес Министерства также не поступило, - сообщили в Минграддеятельности.

В управлении госохраны ОКН по региону, в свою очередь, заметили, что собственнику грозит административное наказание за самовольный снос здания.

- Против собственника снесенного на Черниговской, 10 дома будет возбуждено административное дело, сумма штрафа по решению суда составляет до 200 тысяч рублей, - подчеркнули там.