28-летний нижегородец купил через Интернет наркотики и уговаривал товарища их употребить

Два уголовных дела возбудили в отношении 28-летнего жителя Арзамасского района в связи с приобретением запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале июля подозреваемого задержали около одного из домов на улице Красный Путь в Арзамасе. При себе мужчина имел 1,68 грамма синтетического наркотика. Сверток с запретным содержимым злоумышленник сам вручил полицейским и признался, что приобрел наркотик в интернете. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и употребление наркотических веществ. При расследовании вскрылись новые факты.

- Сотрудники полиции установили, что кроме личного употребления, запрещённого к свободному обороту вещества, мужчина пытался уговорить попробовать наркотик своего 25-летнего знакомого, но мужчина отказался, - добавили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Только по этой статье подозреваемый может получить до 5 лет тюрьмы, но расследование еще не завершено.

О выявленных нарушениях, связанных с оборотом и употреблением запрещенных веществ, нижегородцев просят сообщать по каналу 102.