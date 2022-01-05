Двоих пьяных водителей-рецидивистов поймали в Нижегородской области за минувшие сутки

Мужчины повторно сели за руль в состоянии опьянения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двоих человек, повторно севших за руль пьяными, выявили в Нижегородской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Один такой эпизод произошел в деревне Озерское Воскресенского района. Сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов. За рулем находился 29-летний местный житель, который выглядел очень пьяным. Водителя отстранили от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование показало, что в организме мужчины действительно есть алкоголь.

- При дальнейшей проверке стало известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и он был лишён права на управление транспортными средствами, - добавили в пресс-службе.

Еще одно такое нарушение зафиксировано в поселке Дружный Кстовского района. 24-летнего водителя отстранили от управления автомобилем. Алкотестер также показал, что молодой человек пьян. Раньше он привлекался к ответственности за пьяную езду.

В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Нижегородцам напоминают, что о пьяных водителях следует сообщать по каналу 112.