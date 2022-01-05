Светофор при въезде на площадь Сенную отрегулируют после жалоб нижегородцев

Неудачно отрегулированный светофор осложняет движение транспорта на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в комментариях на странице главы региона Глеба Никитина в Instagram.

- При въезде с улицы Большая Печерская на площадь Сенную зеленый светофор загорается всего на 15 секунд. Проехать успевает 3-4 машины. Пробка создается. А красный свет при этом120 секунд горит. Помогите отладить этот вопрос – написал пользователь @s1236597.

В региональном правительстве ответили, что в работу светофора планируется внести изменения. Ориентировочно это произойдет в январе 2022 года.

Напомним, что за прошедший 2021 год в областном центре отремонтировали около полутора тысяч светофоров.

Ранее сообщалось, что новый светофор появился на транспортной развязке в деревне Ольгино.