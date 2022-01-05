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Происшествия5 января 2022 8:58

54-летнюю нижегородку обвиняют в убийстве сына в ходе ссоры

Обвиняемая отрицает свою вину, ее будут судить
Мария СОРОКИНА
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Следователи установили, что мать и сын устраивали пьяные ссоры.

Следователи установили, что мать и сын устраивали пьяные ссоры.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

54-летнюю женщину обвиняют в совершении убийства близкого родственника в поселке Выездное Арзамасского района, сообщает пресс-служба СУСКР по Нижегородской области.

Как установили следователи, трагедия произошла днем 3 августа 2021 года в квартире одного из домов на улице 5-я Линия.

- В ходе бытовой ссоры обвиняемая нанесла множественные ранения сыну, от которых 33-летний мужчина скончался. Соседи, услышав шум, вызвали правоохранителей, которые прибыв на место, обнаружили тело погибшего, - добавили в пресс-службе.

Обвиняемую поместили под стражу, она отрицает свою причастность к убийству. При этом следователи установили, что между женщиной и ее сыном часто происходили пьяные ссоры.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что садовник из ближнего зарубежья зарезал нижегородскую семью, на которую работал много лет.