Нижегородская область вышла на нижнее плато по COVID-19 в 2022 году

В начале 2022 года Нижегородская область вышла на нижнее эпидемиологическое плато по коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга движения коечного фонда.

- Три волны коронавируса пришлись на 2021 год, - также добавил чиновник, подвоя итоги ушедшего года.

Напомним, что сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 146 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты и в торговых центрах.

В настоящее время для посещения практически всех общественных мест требуется предъявление QR-кода и паспорта, никаких ограничений по допуску нет лишь в аптеках и продуктовых магазинах и вводить их не собираются, чтобы не пострадало жизнеобеспечение населения.

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