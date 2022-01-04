Дефицит медицинских кадров наблюдается в Нижегородской области

Дефицит кадров наблюдается в медицинских учреждениях Нижегородской области, продолжающих работать в условиях повышенной нагрузки из-за эпидемической обстановки. Такой информацией поделились представители регионального правительства, отвечая на комментарии подписчиков.

Так, нижегородка под постом губернатора Глеба Никитина обратила внимание на то, что на участке взрослой поликлиники № 4 на улице Светлоярская, 38а, творится беспорядок. В любое время дня там не отвечают на телефоны, и врач не приходит на вызов, даже если записаться через регистратуру.

- Звонит в 19:00 и говорит, что на участке два врача и все они работают в поликлинике! Вы можете подтянуть туда ещё персонал, посадить операторов на телефон, или люди в седьмоммикрорайоне Сормово не имеют права на медицинское обслуживание? Почему в 1 поликлинике сидит больше 5 операторов, а у нас один, который не берет трубки, ссылаясь на то, что работает в регистратуре очно, - пишет пользовательница с ником «pelenenok».

В правительстве на это сообщение ответили, что в городе и области сейчас не хватает как врачей, так и среднего медицинского персонала.

- Усиление медорганизаций кадрами проводится всеми возможными способами, однако это не покрывает имеющийся кадровый дефицит. В связи с этим время ожидания ответа на линии, а также врача на дом может быть увеличено, - объяснили в ведомстве.

Тем временем справиться с дефицитом ме6дицинских кадров пытаются всеми возможными способами: привлекая студентов, публикуя информацию о свободных вакансиях на разных платформах.

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