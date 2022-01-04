Лыжная трасса открылась в нижегородском парке «Швейцария»

Лыжная трасса находится от остановки Сурикова до Электрона. Фото: Парк «Швейцария» в инстаграм.

Первая лыжная трасса открылась в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Километровый маршрут проложили от остановки Сурикова до Электрона, в районе бегового кольца. Об этом сообщает в Instagram-аккаунте парка.

- Если этот маршрут покажется вам простым, вы можете проложить свою лыжню по всей территории «Швейцарии» - от Сурикова до Мызы, - предлагают представители парка.

Также на центральной площади парка работает каток с огромной луной в центре поля. Работает он с 10:00 до 22:00. Сеансы катания длятся один час и 15 минут. Цена взрослого билета стоит 250 рублей, а детского - 150 рублей. Прокат коньков обойдется в 250 рублей.

Ещё одно увлекательное развлечение в парке находится около остановки Сурикова, там с 12:00 до 20:00 работает аттракцион-шатёр «Новогодний кёрлинг».

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