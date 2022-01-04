За три дня 2022 года с улиц Нижнего Новгорода вывезли 18 тысяч кубометров снега

С утра 4 января 2022 года были задействованы 281 единица техники и 591 дорожный рабочий. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

За первые три дня 2022 года с улиц Нижнего Новгорода дорожными и коммунальными службами было вывезено 18 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Снегоуборочная техника продолжает работать в круглосуточном режиме, а точнее в две смены. С утра 4 января для уборки города на дороги вышло 281 единица техники и 591 дорожный рабочий.

Известно, что особое внимание сейчас уделяется обращением жителей, которые делятся мнением о том, где необходимо почистить дороги, остановки, пешеходные дорожки или дворы. Все снегоуборочные работы сейчас находятся на личном контроле глав районов.

Напомним, что посмотреть сколько техники работало на интересующих вас участках, или работает сейчас, можно на специальном сайте «Платформа Лобачевский».

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