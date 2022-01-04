У 84 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 4 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 232 467 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 016 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 215 430 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 9 898 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью двадцать четыре нижегородца.

По состоянию на 30 декабря, коллективный иммунитет в регионе составляет 62,1%. Полную вакцинацию прошли более 1,6 миллиона человек, а прививку первым компонентом сделали свыше 1,7 миллиона человек.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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