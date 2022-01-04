Фестиваль «Арзамасские купола» планируют возобновить в 2022 году

Организаторы определяют место проведения мероприятия. Фото: Нижегородская митрополия.

Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола» планируют провести в 2022 году. В настоящее время решается вопрос о выборе места проведения мероприятия, так как на прежнем месте – на Соборной площади идёт масштабное благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Арзамаса.

- Фестиваль-конкурс проводится с 2010 года. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, - рассказал глава города Александр Щелоков. - Однако юбилейный фестиваль в 2019 году собрал свыше 2,5 тысячи зрителей, что подтверждает его востребованность.

Среди пространств, которые рассматриваются для проведения фестиваля, основными стали площадь Сергия Страгородского и фестивальная площадь в парке культуры и отдыха.

Известно, что фестиваль способствует укреплению духовно-нравственных основ общества, а также помогает сохранить и передать это наследие молодежи. В конкурсной части мероприятия ожидается выступление авторов-исполнителей, солистов, ансамблей и церковных коллективов , которые исполнят песни и музыку духовного и патриотического содержания.

Фестиваль будет организован по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия при содействии Арзамасского благочиния Нижегородской епархии.

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