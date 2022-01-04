Нижегородцы пожаловались на обледеневшие спуски в подземные переходы и метро

Фото: скрин из видео. Источник: Кирилл Агапов (https://www.facebook.com/kirillagapov1980).

Обледеневшие спуски в подземные переходы и метро стали настоящим препятствием для горожан Нижнего Новгорода. На нечищеных и скользких ступенях у людей в несколько раз увеличивается шанс упасть и получить травмы. Об этой проблеме местные жители рассказали в социальных сетях.

В прицел внимания попал туннель на Московском вокзале, именно его засняли на видео очевидцы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как десятки нижегородцев с осторожностью переставляют ноги в попытке не поскользнуться, молодежь держится друг за друга, а люди постарше крепко хватаются за поручни при спуске.

- А самое обидное то, что такое сейчас творится во всех туннелях города и на пешеходных мостах. Перед туристами аж не удобно, которые приехали посмотреть столицу Нового года, - подчеркнул нижегородец Кирилл Агапов в своём фейсбуке.

Люди также обсудили, что такое покрытие в переходах не совсем практично, так как в морозы всё сразу превращается в каток, а ещё отметили, насколько такие спуски не пригодны малоподвижных граждан и женщин с колясками.

- Того, кто это всё одобрил, нужно заставить всю зиму по 8 часов в день ходить туда и обратно в туннеле, - добавил нижегородец Кирилл Агапов.

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