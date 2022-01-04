С 1 по 3 января на пожарах в Нижегородской области погибли четыре человека

За первые три дня 2022 года на пожарах в Нижегородской области погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Всего в период с 1 по 3 января зарегистрировано 49 чрезвычайных происшествий с огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- В ходе спасательных операций было эвакуировано 52 человека, - добавили в ведомстве.

Известно, что в новогодние праздники большинство пожаров происходит в частных секторах, горят жилые дома, сараи, гаражи и бани. Подобных случаев зафиксировано более 40.

Главной причиной возникновения пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Так, за прошедшие дни 29 пожаров начались именно по этой причине, а это составляет 60% от их общего числа.

Нижегородцам напоминают, что в случае обнаружения пожара, открытого огня или дыма необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

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