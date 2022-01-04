В Починках на пожаре в частном доме погибла 67-летняя пенсионерка

На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В ночь на 4 января в Починках загорелся частный жилой дом, в результате вспыхнувшего пожара погибла 67-летняя пенсионерка, а также пострадал мужчина 32 лет. Трагедия произошла на улице Садовая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 03:18. На момент прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось плотное задымление внутри дома, происходило открытое горение кровли дома, - рассказали в ведомстве.

В 04:38 специалистам удалось ликвидировать пожар на площади 80 квадратных метров, однако полностью огнём была уничтожена крыша и внутренняя отделка дома.

- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания, - подчеркнули в МЧС.

Предполагается, что ЧП произошло из-за неисправности дымовой трубы или её неправильного устройства. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

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