15-летнего подростка, пропавшего 2 января, нашли живым в Нижнем Новгороде Фото: ПСО "Волонтер"

15-летнего подростка, пропавшего 2 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, нашли живым. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер".

– Всем спасибо за помощь в распространение информации! – обратились к пользователям представители отряда.

Подробности поисков не раскрываются – информация конфиденциальна.

Напомним, девочка-подросток пропала в воскресенье, 2 января. Екатерина Коновалова 2006 года рождения ушла из дома на улице Минеева в Нижнем Новгороде. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

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