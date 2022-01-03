15-летнего подростка, пропавшего 2 января, нашли живым в Нижнем Новгороде Фото: ПСО "Волонтер"
15-летнего подростка, пропавшего 2 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, нашли живым. Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер".
– Всем спасибо за помощь в распространение информации! – обратились к пользователям представители отряда.
Подробности поисков не раскрываются – информация конфиденциальна.
Напомним, девочка-подросток пропала в воскресенье, 2 января. Екатерина Коновалова 2006 года рождения ушла из дома на улице Минеева в Нижнем Новгороде. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!