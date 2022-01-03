Правила регистрации транспортных средств изменились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, с 30 декабря 2021 года изменения в статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» вступили в законную силу.

Как отметили в Нижегородской Госавтоинспекции, новые поправки определяют категории транспортных средств, для которых проведение технического осмотра является не обязательным. Теперь владельцам легковых автомобилей и мототранспорта необязательно проходить технический осмотр в том случае, если транспорт используют для личных целей.

Однако сотрудники ГИБДД будут проверять факт прохождения технического осмотра транспортных средств старше четырех лет при изменении собственника и при постановке учет. Если техосмотр не будет пройден, то в регистрации владельцам откажут.

Стоит отметить, что данное требование не распространяется на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам.

- Проверка факта проведения технического осмотра транспортного средства будет осуществляться сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД. В случае совершения указанных действий предъявление диагностической карты не требуется.

Госавтоинспекция предупреждает, что в отношении иных категорий транспортных средств требования по прохождению технического осмотра не изменились, - уточнили в ведомстве.

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