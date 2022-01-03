Нижегородская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в Выксе

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту травмирования ребенка в Выксе во время катания тюбинге.

По предварительным данным, в воскресенье, 2 января 2022 года, ребенок катался на тюбинге без сопровождения взрослых, попал под автомобиль и получил травмы. Несчастный случай произошёл около дома № 49 по улице Горького.

- Проведение проверки поручено Выксунской городской прокуратуре, по итогам которой надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Напомним, что нижегородцы смогут пожаловаться на опасные зимние горки. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и региональная Госавтоинспекция до 15 января 2022 года проводят информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Приоритетом программы является выявление опасных зимних горок.

«Комсомолка» подготовила подборку самых больших ледяных и снежных горок 2021-2022 в Нижнем Новгороде, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках как взрослым, так и детям.