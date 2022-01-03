В Приокском районе в новогодние праздники организовали ежедневную уборку снега Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода в новогодние праздники организовали ежедневную уборку снега. Об этом сообщает заместитель главы района по благоустройству Роман Ухабин.

По его словам, ежедневно территорию убирают от снега 60-70 единиц техники и около 70-80 дорожных рабочих.

- Этого достаточно, чтобы полностью закрыть нашу дорожную сеть, "белых" пятен сейчас нет. У нас появились новые точки притяжения, например, парк. Естественно, здесь мы чистим постоянно подходы и парковочные пространства, чтобы людям было комфортно приходить и наслаждаться обновленной территорией, - уточнил Роман Ухабин.

Как отметил директор подрядной организации ООО "Гамма" Алексей Гаврилов, на входных группах в "Швейцарию" организовано круглосуточное дежурство. Организация убирает снег и на других улицах и внутриквартальных проездах района.

- Это один из участков в нашем ведомстве. Сюда привлекаем спецтехнику и ручников - 2 МТЗ, 2-3 фронтальных погрузчика, естественно, самосвалы, стараемся сразу вывозить снег, и 5-6 человек, - добавил подрядчик.

Напомним, что из-за самого мощного за последние 73 года снегопад в Нижнем Новгороде дорожные службы переходят на усиленный режим работы, а количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств было решено довести до максимума.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение заблаговременно обработать противогололёдными материалами дороги перед прогнозируемыми снегопадами.

Известно, что на борьбу со снегом в эти выходные планируется вывести около 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих. Расчисткой последствий снегопада займутся также дворники и работники порядных организаций, отвечающие за содержание общественных пространств, благоустроенных в этом году.