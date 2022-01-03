Морозы до -18 ожидаются в Нижнем Новгороде 4 января

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в ближайшие сутки, 4 января 2022 года, в Нижегородской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха.

Таким образом, в ночь с 3 на 4 января столбики термометров опустятся до -18 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют, что ночью будет идти снег. Днем будет малооблачно, а после обеда ясно. Утром и днем скорость ветра составит 1,2 метра в секунду, он будет северо-восточным, а вот вечером и ночью он поменяет направление на юго-восточное, скорость возрастет до 2,2 метров в секунду.

Правда, надолго такая зимняя погода в Нижегородской области не задержится – уже 6 января столбики термометров снова начнут подниматься. В Рождество потеплеет до -3 градуса. Даже ночью будет не холоднее -9 градусов.

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