«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде 4 января Фото: @sharnn.ru

В Нижнем Новгороде во вторник, 4 января, пройдет «Рождественская фиеста». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Прогноз говорит нам о том, что завтра 4 января ожидается самый слабый ветер, - говорится в сообщении организаторов. - К сожалению направление ветра в сторону аэропорта, и мы можем лишь ограничиться привязными подъёмами.

Так, в этот день с 14:00 до 17:30 аэростаты разместят на парковке стадиона «Нижний Новгород». При этом совершать полеты будут только два воздушных шара - остальные установят в качестве фотозоны.

Отмечается, что нижегородцы смогут принять участие в привязных полетах. С ценами можно ознакомиться на официальных страницах в социальных сетях. А вот фото-зона будет работать бесплатно: можно будет сфотографироваться как у корзины шара, так и внутри нее.

Напомним, что организаторы также отметили, что провести рождественскую фиесту им придётся своими силами, без приглашённых пилотов, поскольку мероприятие не было поддержано Минкультом Нижегородской области и не было включено в программу новогодних празднований.

– Конечно же, будут дед мороз и олени – всё как полагается! А вечером того же дня проведём привязные подъёмы, – заверили организаторы.

К слову, полеты на воздушном шаре уже стали доброй традицией для Нижнего Новгорода. Фиесты стали уже ежегодными событиями в нашем городе. Они становятся прекрасным украшением для всех массовых мероприятий. Нижегородцы любят как наблюдать за полетами, так и самим подниматься на воздушном шаре.