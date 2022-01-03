У 232 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 3 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 232 383 человека. За последние сутки было выявлено 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 027 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 214 414 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 874, а за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 335 человека), Санкт-Петербург (1 341 человек) и Московская область (1 180 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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