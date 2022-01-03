В Нижнем Новгороде пропал 15-летний подросток фото: ДПСЦ "Рысь"

Девочка-подросток разыскивается в Нижнем Новгороде. Информацию о его пропаже разметила поисково-спасательная группа «Рысь».

По информации, в воскресенье, 2 января 2022 года, Екатерина Коновалова 2006 года рождения ушла из дома на улице Минеева в Нижнем Новгороде. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Родные и близкие не знают, где она может находиться.

У разыскиваемой рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы до плеч.

На ней были надеты зеленая куртка цвета хаки, черные джинсы и черные кроссовки. С собой подросток взял телефон и наушники. Среди особых примет девочки: татуировка под грудью.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28−38−200 или в полицию по каналу связи 102.