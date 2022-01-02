Резкое похолодание и снег ожидаются в Нижегородской области 3 января

Согласно данным Gismeteo, в ближайшие сутки, 3 января 2022 года, в Нижегородской области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха сразу на 5-10 градусов.

Таким образом, днем и ночью 3 января столбики термометров опустятся до -10... -13 градусов Цельсия, а местами даже до -14 градусов. Синоптики прогнозируют, что в понедельник снег будет идти весь день: утром снегопад будет небольшим, но усилится к вечеру. Утром и вечером скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, что отмечено как сильный ветер, а вот днём снизится до 5 метров в секунду. Максимальное число осадков выпадет также днём – высота снежного покрова составит 39,8 см.

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