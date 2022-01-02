Нижегородцев возмутили свалки живых елок после Нового года в разных районах города. Соответствующими фотографиями поделились очевидцы в социальных сетях.

- Хотела купить 30 декабря живую елочку, цену назвали 1500… Поставили искусственную.. А теперь вот они, никому ненужные, - гласит подпись под постом в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

В комментариях нижегородцы высказались единогласно.

- Неужели, из года в год, не подсчитать сколько тебе, реально,нужно ёлок для продажи, сами бабки на ветер выкидывают и природа страдает..., - прокомментировал нижегородец.

- Пора запретить эту вырубку, - добавляет другой подписчик.

- Вот так и вырубается лес....ничего святого...., - возмутился пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что с 10 по 31 декабря в Нижнем Новгороде были установлены палатки для продажи натуральных и искусственных новогодних елей и новогодних украшений.

Стоимость на живую новогоднюю красавицу начиналась от 800-1000 рублей за метр. Чем выше елка – тем дороже. Чем ближе к празднику, тем цены были выше.

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