В Выксе водитель наехал на пешехода 1 января

В Выксе Нижегородской области 1 января водитель наехал на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, происшествие произошло на улице Красные Зори – 46-летний водитель автомобиля Skoda наехал на пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.

Водитель сразу вызвал на место аварии медиков и полицию. В результате ДТП 32-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

- На пешехода полицейскими составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения пешеходом, участвующим в процессе дорожного движения, - уточнили в ведомстве.

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