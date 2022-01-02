Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник подготовил новогодние музейные программы

Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил специальные новогодние программы и постоянные экспозиции для нижегородцев и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, все желающие смогут посетить выставки и экспозиции в Усадьбе Рукавишниковых. Например, на первом этаже находится экспозиция «Веков ушедших пестрое собранье…», на втором этаже - выставка спальни хозяйки дома «Пора красавица, проснись» и традиционная новогодняя выставка «Волшебный мир зимних праздников». На третьем этаже можно увидеть выставку «Наследие Аввакума».

Кроме того, в музее подготовили специальные новогодние детские программы такие, как «Рождественская история», «Бал-маскарад», «Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых» и «Вслед за Вифлеемской звездой».

Напомним, что Нижегородский государственный художественный музей подготовил праздничную программу для нижегородцев.

Так, НГХМ проведет детскую новогоднюю квест-экскурсию «Как Иван-Царевич искал Жар-птицу», где посетители в игровой форме смогут познакомиться с работами русских художников XIX века. Помогать ребятам будут сказочные персонажи Снегурочка и Иван-Царевич. Принять участие в квесте можно только 4 и 9 января в 11:30.

Впервые в Нижнем Новгороде Зимний фестиваль пройдет в квартале церкви Трех Святителей.

Организаторы нижегородского фестиваля «Правдивые истории «Заповедных кварталов» подготовили праздничную программу. Так, с 2 по 9 января 2022 года в квартале улиц Новой-Короленко-Славянской пройдет серия интерактивных мероприятий для нижегородцев.