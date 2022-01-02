Ещё у 438 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 2 января 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 232 151 человек. За последние сутки было выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 1 126 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 213 387 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 845, а за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 824 человека), Санкт-Петербург (1 468 человек) и Московская область (1 364 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.