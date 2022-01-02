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Происшествия2 января 2022 8:54

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка в Выксе

Мальчик пострадал 1 января при запуске фейерверков
Екатерина КУРГУЗОВА
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту травмирования ребенка в Выксе при запуске фейерверков.

По предварительным данным, в субботу, 1 января 2022 года, при запуске фейерверка 9-летний мальчик подошел к пиротехническому изделию. В этот момент снаряд попал ему в руки, в результате чего ребенок получил ожоги.

- Проведение проверки поручено Выксунской городской прокуратуре, по итогам которой надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Напомним, что в субботу, 1 января, в Выксе во время запуска фейерверков пострадал 9-летний ребенок. Причиной стало нарушение правил безопасности при запуске пиротехники.