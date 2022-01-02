Праздничную программу подготовил Нижегородский государственный художественный музей Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский государственный художественный музей подготовил праздничную программу для нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, НГХМ проведет детскую новогоднюю квест-экскурсию «Как Иван-Царевич искал Жар-птицу», где посетители в игровой форме смогут познакомиться с работами русских художников XIX века. Помогать ребятам будут сказочные персонажи Снегурочка и Иван-Царевич. Принять участие в квесте можно только 4 и 9 января в 11:30.

Кроме того, 8 января музей проведет интерактивную скетчинг-экскурсию для детей «Линия, контур и штрих», в ходе которой участники создадут несколько набросков карандашом, научатся строить композицию, рисовать детали и определять контрасты. Начало - в 16.00. О наличии билетов необходимо уточнять в кассе музея.

Кроме того, в новогодние каникулы нижегородцы смогут посетить художественные экспозиции «Русское искусство XVIII-XIX век» в НГХМ|Русское искусство по адресу Кремль, 3.

В музее НГХМ|Искусство ХХ, по адресу площадь Минина и Пожарского, 2/2, 4 января в 14:00 пройдет лекция «Рождество в изобразительном искусстве», а 5 января в 15:00 гостей старше 16 лет ждет лекция «Вино в изобразительном искусстве». В филиале музея Зарубежного искусства 6 и 7 января в 13:00 пройдет игровое занятие «Золушка. Сказка на рождество». Билеты на мероприятия необходимо купить в кассе музея.

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