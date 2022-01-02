Впервые в Нижнем Новгороде Зимний фестиваль пройдет в квартале церкви Трех Святителей Фото: Михаил Солунин

Впервые в Нижнем Новгороде Зимний фестиваль пройдет в квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организаторы нижегородского фестиваля «Правдивые истории «Заповедных кварталов» подготовили праздничную программу. Так, с 2 по 9 января 2022 года в квартале улиц Новой-Короленко-Славянской пройдет серия интерактивных мероприятий для нижегородцев.

Во время новогодних праздников на старинных улицах пройдет целый ряд экскурсий-спектаклей.

Для того, чтобы посетить экскурсии, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://zkvartaly.timepad.ru/events/. Ознакомиться с расписанием также можно на сайте.

Напомним, что мероприятия в квартале улиц Новая-Короленко-Славянская и станут продолжением фестиваля «Возрождение Заповедных кварталов», который проходил здесь летом. Взрослых и детей ждет интересная интерактивная программа, после которой участники все вместе смогут согреться горячим чаем из настоящего самовара. Нижегородцы также смогут узнать новые интересные факты о прошлом и поиграть в снежки.

Квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода был возрожден и обновлен к 800-летию города. Здесь было создано пять тематических садов, каждый из которых стал точкой притяжения туристов и местных жителей.