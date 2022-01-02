Появились фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода

Женщина погибла на пожаре в центре Нижнего Новгорода 1 января Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало фото с места пожара в жилом доме в центре Нижнего Новгорода.

Женщина погибла на пожаре в центре Нижнего Новгорода 1 января Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Напомним, что дом №230а по улице Горького вспыхнул 1 января в 21:25. Меньше чем через 20 минут пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины – сейчас правоохранители устанавливают её личность.

Женщина погибла на пожаре в центре Нижнего Новгорода 1 января Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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