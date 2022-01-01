Женщина погибла на пожаре в центре Нижнего Новгорода 1 января. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Серьезный пожар случился в центре Нижнего Новгорода вечером 1 января, погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дом №230а по улице Горького вспыхнул в десятом часу вечера. Меньше чем через 20 минут пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины – сейчас правоохранители устанавливают её личность.

- К тушению пожара привлекались 10 единиц техники и 45 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается, - заключили в региональном Управлении МЧС.

К слову, это уже второй смертельный пожар в центре города за последнее время. Так, 23 декабря на улице Большой Покровской горел старый двухэтажный дом. Во время пожара погиб мужчина, а через несколько дней при разборе завалов было обнаружено еще и тело погибшей женщины.