Новогодние стенды онлайн-анимации для детей заработали в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде заработали стенды онлайн-анимации для детей – они установлены в наиболее популярных местах для новогодних гуляний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Устройства позволяют развлекать детей бесконтактно и безопасно. Когда ребенок подходит к стенду, его фиксирует камера, и персонаж на экране оживает.

- Как и в привычном очном формате, аниматор ориентируется на возраст, пол и количество собравшихся. Технология такова, что каждый персонаж видит, с кем работает в данный момент. При этом наряженные в костюмы аниматоры находятся в отдельном помещении, откуда при помощи камеры видят происходящее перед «своим» стендом, - рассказали департаменте культуры городской администрации.

Всего по городу установлено 12 таких стендов. Шесть аппаратов можно встретить на площади Горького и улице Большой Покровской – они работают с 14 до 21 часов. Еще шесть стендов установлены около кинотеатра «Россия», ФОКа «Юность» и на площади Советской – развлечься около них можно с 14 до 20 часов.