Пятнадцать человек эвакуировали из горящего дома в Шахунье в новогоднюю ночь

Празднование Нового года обернулось крупным происшествием в рабочем поселке Сява Шахунского района: там в первом часу ночи загорелся восьмиквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. - К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение имущества на балконе. В 01:08 пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако переполошился весь дом. Из горящего здания было эвакуировано 15 человек, в том числе двое детей.

Напомним, крупный пожар произошел в новогоднюю ночь в селе Дивеево. Там сгорел частный дом, гараж и хозпостройка. Погиб мужчина.