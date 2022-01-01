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Происшествия1 января 2022 12:01

Пятнадцать человек эвакуировали из горящего дома в Шахунье в новогоднюю ночь

К счастью, никто не пострадал
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Празднование Нового года обернулось крупным происшествием в рабочем поселке Сява Шахунского района: там в первом часу ночи загорелся восьмиквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. - К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение имущества на балконе. В 01:08 пожар был ликвидирован на площади 6 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших, однако переполошился весь дом. Из горящего здания было эвакуировано 15 человек, в том числе двое детей.

Напомним, крупный пожар произошел в новогоднюю ночь в селе Дивеево. Там сгорел частный дом, гараж и хозпостройка. Погиб мужчина.