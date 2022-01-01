Ледовое шоу Авербуха «Щелкунчик» покажут на стадионе «Труд» 2-8 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха покажут на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде. Спектакль можно будет увидеть со 2 по 8 января, сообщают организаторы.

В постановке принимают участие фигуристы - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Оксана Домнина, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Максим Шабалин Албена Денкова и Максим Ставиский и другие.

Премьера этого шоу состоялась в 2016 году в Москве, и оно считается самым зрелищным новогодним проектом Ильи Авербуха. Яркие костюмы, спецэффекты, красивые декорации – всё это за время существования постановки было доведено до совершенства.

В Нижнем Новгороде постановку будут давать в рамках фестиваля «Новогодняя столица России», который проходит в эти дни. Ежедневно со 2 по 8 января на стадионе «Труд» будут проходить два показа - в 17:00 и 19:00.

Стоимость билета символическая: 100 рублей. В одни руки отпускается не более пяти штук, детям с 4 лет вход также по билетам. Приобрести их можно по ссылке.

Взрослых на стадион будут пускать по QR-кодам или мультипассам. Несовершеннолетние зрители смогут посетить постановку без сопровождения родителей начиная с 14-летнего возраста.