26 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области на 1 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области 26 человек умерли от коронавируса за сутки. Такие данные на 1 января 2022 года приводит сервис ковид-статистики на Яндексе.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вместе с тем выздоровели 986 пациентов. Коечный фонд «красных зон» на сегодняшний день загружен на 77 процентов.

Напомним, в Нижегородской области продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку уже сделали более 1,7 млн нижегородцев, из них свыше 1,4 миллиона привились вторым компонентом.

На днях сообщалось, что в Нижегородскую область поступило 100 тысяч доз препарата «ЭпиВак-Корона».